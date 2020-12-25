Министр спорта поддержал просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ 

"Если во главу угла ставить выступление национальной команды, я бы такую просьбу считал бы целесообразной. Мы всегда будем сталкиваться с нахождением баланса между интересами клубов и сборной, — сказал Матыцин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". — Есть некий конфликт интересов между клубами и сборной команды. Россия не является здесь уникальной. Когда сборная собирается на 1-2 дня, нельзя говорить, что это единая команда, способная действовать как единый механизм. Клубы должны учитывать интересы национальных команд".
"Никто в России не удовлетворен выступлением ни в еврокубках, ни сборной. Но я бы хотел обратить внимание, что сейчас мы активно взаимодействуем с РФС. Это одна из немногих федераций, кто разработал долгосрочную стратегию по развитию. По этой стратегии заключено 27 соглашений по развитию футбола в регионах. Это — выстраивание некой пирамиды, которая быстро не даст эффекта. Но мы настроены на то, чтобы создавать систему и действовать на основе программных документов и планомерного развития. Также нужно думать о судействе. И важна конкуренция. Только так мы можем решить проблему восстановления нашего футбола", — отметил Матыцин.