Тедеско продолжит тренировать «Спартак» до конца сезона 

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной, — сказал Тедеско. — Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона".