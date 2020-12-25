Тедеско продолжит тренировать «Спартак» до конца сезона 

Немецкий специалист Доменико Тедеско продолжит работу в московском футбольном клубе "Спартак" до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком". Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной, — сказал Тедеско. — Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона".