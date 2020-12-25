Бывший футболист «Спартака» Сергей Чудин раскрыл неизвестные подробности первого в истории матча киевского «Динамо» и «Спартака» в Лиге чемпионов. По итогам первого тайма красно-белые вели со счётом 2:0, но после перерыва украинский клуб забил три гола и добыл победу (3:2).

«Тёмная история. Я по сборным Союза знал ребят из «Динамо». Спустя годы мы встретились на турнире в Турции, посидели, разговорились. Я их поддел: «Признайтесь, нечестно нас в 1994-м обыграли?». Они и выложили, как было на самом деле.

На игре не было допинг-контроля. То ли на таможне задержали, то ли что — не в курсе. Киеву потом за это штраф впаяли. Я-то знаю, что это за процедура — ходил с Ледяховым в «Лужниках». Из заявки, 18 человек, компьютер выбирает двух человек. После игры в раздевалку заходит специальный человек: «Ледяхов, Чудин, чтобы через две минуты были там-то». Идёшь в специальную комнату, получаешь опечатанную баночку, писаешь в неё… Я-то не играл, быстро с задачей справился, а Ледяха минут 40 ждали. Пока четыре банки пива не выпил, не мог ничего из себя выдавить.