Бывший футболист «Спартака» Сергей Чудин раскрыл неизвестные подробности первого в истории матча киевского «Динамо» и «Спартака» в Лиге чемпионов. По итогам первого тайма красно-белые вели со счётом 2:0, но после перерыва украинский клуб забил три гола и добыл победу (3:2).
«Тёмная история. Я по сборным Союза знал ребят из «Динамо». Спустя годы мы встретились на турнире в Турции, посидели, разговорились. Я их поддел: «Признайтесь, нечестно нас в 1994-м обыграли?». Они и выложили, как было на самом деле.
На игре не было допинг-контроля. То ли на таможне задержали, то ли что — не в курсе. Киеву потом за это штраф впаяли. Я-то знаю, что это за процедура — ходил с Ледяховым в «Лужниках». Из заявки, 18 человек, компьютер выбирает двух человек. После игры в раздевалку заходит специальный человек: «Ледяхов, Чудин, чтобы через две минуты были там-то». Идёшь в специальную комнату, получаешь опечатанную баночку, писаешь в неё… Я-то не играл, быстро с задачей справился, а Ледяха минут 40 ждали. Пока четыре банки пива не выпил, не мог ничего из себя выдавить.
В Киеве ничего этого не было, никого не проверяли. Ну и в перерыве динамовцам что-то вкололи, препараты какие-то. Во втором тайме они так понеслись, будто первого вообще не было! Хотя забей Цымбаларь при 2:1 — не отскочили бы они. Иваныч потом кипел в раздевалке: «Илья, ну как же так?! Пять метров до ворот, твоя любимая левая нога — забивай, хорони…» Не попал, бывает. А в конце Мухсин (Мухамадиев. — Прим. «Чемпионата») на выходе из обороны обрезался, пошёл пас на фланг, подача и гол. Романцев мне предъявлял: мол, мог достать мяч головой. А я ничего уже не мог — еле дышал! Только игрока перед собой и видел, все мысли — как бы не дать ударить», — сказал Чудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.