«Лестер» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

26 декабря пройдет матч 15-го тура АПЛ «Лестер» — «МЮ». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 15:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 3.00 (32%), ничья в основное время идёт за 3.60 (27%).

«Лестер» — «МЮ»: какие делать ставки на матч АПЛ 26 декабря

«Лестер» сейчас в полном порядке. В АПЛ у команды Брендана Роджерса уже 4 победы подряд, причем три последних из них всухую. В предыдущем туре «лисы» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и располагаются на 2-м месте в турнирной таблице, на 4 очка отставая от «Ливерпуля».

«МЮ» идет на 3-й строчке, но отставание от соперника всего 1 очко, к тому же у команды Сульшера есть игра в запасе. Последний раз команда проигрывала почти 2 месяца назад «Арсеналу», а сейчас у «МЮ» серия из трех побед подряд. Таким образом, нас ждет встреча команд, которые сейчас, что называется, «в огне».

Обе команды непредсказуемы. Поэтому стоит обратиться к статистике. С одной стороны, у «Лестера» 4 из 6 последних матчей завершились низом, а вот у «МЮ» в 11 из 12 последних встреч проходила ставка на ТБ 2.5 гола. Предлагаем взять здесь ставку на ТМ 3 гола, чтобы подстроиться под оба тренда. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70