26 декабря в матче 15-го тура Серии А сыграют «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды ведут погоню за лидером чемпионата — «Ливерпулем». Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Лестер» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
26 декабря пройдет матч 15-го тура АПЛ «Лестер» — «МЮ». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 15:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 3.00 (32%), ничья в основное время идёт за 3.60 (27%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче АПЛ «Лестер» — «МЮ». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.65, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.25. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Лестер» — «МЮ»: какие делать ставки на матч АПЛ 26 декабря
«Лестер» сейчас в полном порядке. В АПЛ у команды Брендана Роджерса уже 4 победы подряд, причем три последних из них всухую. В предыдущем туре «лисы» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и располагаются на 2-м месте в турнирной таблице, на 4 очка отставая от «Ливерпуля».
«МЮ» идет на 3-й строчке, но отставание от соперника всего 1 очко, к тому же у команды Сульшера есть игра в запасе. Последний раз команда проигрывала почти 2 месяца назад «Арсеналу», а сейчас у «МЮ» серия из трех побед подряд. Таким образом, нас ждет встреча команд, которые сейчас, что называется, «в огне».
Обе команды непредсказуемы. Поэтому стоит обратиться к статистике. С одной стороны, у «Лестера» 4 из 6 последних матчей завершились низом, а вот у «МЮ» в 11 из 12 последних встреч проходила ставка на ТБ 2.5 гола. Предлагаем взять здесь ставку на ТМ 3 гола, чтобы подстроиться под оба тренда. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70.
Наверное, стоит предположить и то, что обе забьют. Все-таки уж очень атакующий тренд сейчас у «МЮ», «Лестеру» вряд ли удастся засушить игру. А вот в обороне манкунианцы допускают огрехи регулярно. БК «Фонбет» предлагает на то, что обе команды смогут отличиться в предстоящем матче, коэффициент 1.55.
Если же говорить об исходах, то можно попробовать проверить не самую любимую у игроков ставку на ничью. И те, и другие в отличной форме, поэтому зачем выбирать победу одной из команд, когда можно просто поставить на то, что команды разойдутся миром? И да, Юрген Клопп будет счастлив такому исходу. Поставить на ничью можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 3.60. Ставите 1000 рублей — получаете 3600, если команды не смогут выявить победителя.