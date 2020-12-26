Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
0 1
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

«Меня не задело». Чалов — о реакции на интервью с Черчесовым 

Чемпионат.com и ещё 5 18 минут назад
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Наставник национальной команды раскритиковал некоторых молодых игроков, включая Чалова.

«Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в Интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение. Если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду. Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, — ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды.

Причины провала на том сборе? Было много новых ребят. Все понимают ответственность, выкладываются на 120%. Никто не хочет проигрывать, все прекрасно осознают, где находятся. У сербов тогда залетало всё. С Турцией, если бы не удаление… Две ошибки выбили команду из колеи, мы остались вдесятером, соперник этим воспользовался. Сербия и Турция — команды высокого уровня, там много топовых игроков. Но и нашу команду не стоит судить только по этим матчам. Впереди отбор на ЧМ 2022 и Евро — тогда и посмотрим», — сказал Чалов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Чемпионат.com: последние новости
«Тёмная история». Сергей Чудин — о матче «Динамо» К – «Спартак» в 1994 году «Тёмная история». Сергей Чудин — о матче «Динамо» К – «Спартак» в 1994 году Роман Широков отреагировал на приговор суда Роман Широков отреагировал на приговор суда Калиниченко — о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: на мой взгляд, это убийство Калиниченко — о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: на мой взгляд, это убийство
Комментарии
Футбол , Видео , Андрей Панков , Станислав Черчесов , Федор Чалов , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение