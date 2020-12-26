В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, — ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды.