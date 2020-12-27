Гвардиола признан лучшим тренером XXI века

Лучшим футбольным тренером по версии Globe Soccer Awards признан наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан лучшим специалистом 2020 года, говорится на странице премии в Twitter. Флик опередил своего соотечественника Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и итальянца Джана Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он тренировал такие клубы как «Бавария» и «Барселона». За свою карьеру тренера он стал обладателем 29 титулов, среди которых восемь побед в национальных турнирах и две — в Лиге чемпионов.