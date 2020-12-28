Коста хочет разорвать контракт с «Атлетико»

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста попросил руководство футбольного клуба отпустить его из команды в зимнее трансферное окно, сообщает Marca

Как отмечает издание, 32-летний футболист хочет расторгнуть контракт по личным обстоятельствам. В ближайшее время стороны намерены провести переговоры, а в случае ухода игрока клуб постарается усилить атакующую линию, говорится в материале.

Коста, ранее выступавший за лондонский "Челси", перешел в "Атлетико" в 2018 году. В текущем сезоне форвард забил два гола в семи матчах за "матрасников".