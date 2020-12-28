Дочь Марадоны рассказала о вскрытии отца 

Джанинна Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны , на своей странице в Twitter рассказала о вскрытии отца.

Напомним, что целью вскрытия был поиск следов наркотических веществ и алкоголя в организме Марадоны. По словам дочери футболиста, Марадона выглядел очень опухшим перед смертью. Джанинна Марадона отмечает, что у футболиста был голос, как у робота.

"Все мерзавцы только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков, марихуаны и алкоголя", — написала она.

Отметим, что эксперты не нашли следов запрещенных веществ в организме аргентинца. Диего Марадона умер 25 ноября в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. Ранее защитника "Тоттенхэма" арестовали после совершения ДТП.