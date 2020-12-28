Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о своем отношении к лондонскому клубу.

«Играть в АПЛ — самое кайфовое, что есть в карьере. «Тоттенхэм» стал родным, болею за них, слежу за командой до сих пор. Еще больше начал смотреть их матчи после прихода Моуринью.

В начале этого сезона радовался и кайфовал, что они шли на первом месте. Думал: наконец набрали ход, должны продержаться наверху. Но одно поражение, потом другое — и они уже сильно ниже. Теряют очки и начинают превращаться в середнячка. И это, к сожалению, неудивительно. «Тоттенхэм» всегда качественно начинает, мощно проходит середину, а потом бах — и спад.

Почему так? У меня нет ответа, хотя я знаю, что в команде есть все: стадион, много денег, болельщики и состав, не уступающий по именам даже «Ливерпулю». Когда я был в команде, мы впервые заняли четвертое место и попали в Лигу чемпионов, но «Тоттенхэм» так до сих пор и не выиграл чемпионат. Может, не хватает мастерства и стабильности. А может, опыта, как у «Челси» и «Ливерпуля».

Переживаю за «Тоттенхэм» я дома, у телевизора, без шарфика и футболки, зато если забьют, то радуюсь так сильно, что в комнату вбегает жена. «Ты чего кричишь?» — «Ларис, это же наша с тобой любимая команда!» — «А ты все хотел в Россию вернуться, играл бы там до сих пор». На что я отвечаю: «Да, Ларис, не послушал тебя». А ведь она говорила: «Потерпи, поменяется тренер, будешь играть».

Но я взял все в свои руки и теперь вспоминаю, как перед каждой тренировкой или выходом на поле команда вставала в круг, и все произносили: «Come on, guys» или «Big game». В Англии с этими словами я засыпал и ложился спать.

Они со мной навсегда!» — отметил Павлюченко.