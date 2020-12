«Блестяще», — написал Линекер, добавив два смеющихся эмодзи.

Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Нападающий Иван Игнатьев выступил в роли елки, а полузащитник Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.