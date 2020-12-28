Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ 

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника уходящего года в Российской Премьер-Лиге.

«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний польский хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. «Железнодорожники», набрав 28 очков в 19 турах, занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.