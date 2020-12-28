Тухель может заменить Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер ПСЖ, немецкий специалист Томас Тухель может стать возглавить лондонский «Челси».
Об этом сообщает Bild. В настоящее время Тухель находится в Германии, куда он вернулся после недавнего увольнения из ПСЖ. По информации источника, владелец «Челси» Роман Абрамович общался с Тухелем ещё когда немец возглавлял дортмундскую «Боруссию».
Под руководством Лэмпарда лондонцы одержали лишь одну победу в последних шести матчах.
Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» в АПЛ.