Экс-директор «Барсы» оштрафован на 1803 евро за твит о судье класико

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Бывший директор «Барселоны» Хави Вилажоана, работавший в клубе при Жозепе Бартомеу, оштрафован за свои слова о работе арбитра на матче против «Реала» (1:3).

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, напомним, назначил 11-метровый после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Защитник «Реала» реализовал удар с точки. Игра закончилась 3:1 в пользу мадридцев.

Комитет по проведению соревнований оштрафовал Вилажоану на 1803 его за твит, в котором он резко высказался в адрес Мунуэры: «Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер».

При этом главный тренер каталонского клуба Роналд Куман не получил наказания за критику работы системы ВАР.

Отметим, что Вилажоана входит в число кандидатов на пост президента «Барселоны». Выборы пройдут 24 января.