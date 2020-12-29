«ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля 

«ПСЖ» посредством своего официального сайта отрапортовал об отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

47-летний наставник работал во французском клубе с середины мая 2018-го года. Под его руководством парижский коллектив дважды становился чемпионом Франции, а также выигрывал Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет аргентинец Маурисио Почеттино, последним местом работы которого был лондонский «Тоттенхэм». По итогам 17 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 35 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.