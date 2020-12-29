ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко 

ЦСКА официально объявил об уходе из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Оба специалиста ушли в связи с истечением срока контрактов.
«ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Овчинников с 2014 года занимал в ЦСКА пост старшего тренера. Онопко входил в тренерский штаб армейцев с 2009 года.
ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко после 19 туров занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.