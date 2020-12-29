Овчинников опубликовал прощальный пост после ухода из ЦСКА 

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь — феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним! Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане. 7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», — написал Овчинников.