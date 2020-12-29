Бекхэм хочет переманить Месси в свой клуб

После интервью Лионеля Месси в котором он сказал, что хотел бы поиграть в МЛС, Дэвид Бекхэм вновь решил вернуться к идее приглашения аргентинца в "Интер Майами" — сообщает AS.

Действующее соглашение с "Барселоной" у Месси закончится в июне 2021 года. Новый договор до сих пор не подписан. Слухи отправляют нападающего в "Манчестер Сити" или ПСЖ. А после этого уже в США.

Если Месси согласиться на переезд в Манчестер, то ему будет предложен совместный контракт. Дело в том, что "Манчестер Сити" входит в ту же компанию, что и "Нью-Йорк Сити". City Football Group предлагают после АПЛ переход в клуб МЛС.