Экс-наставник «Динамо» хочет возглавить «Спартак» 

Николай Пырнэу, агент футбольного тренера Дана Петреску, заявил о том, что его клиент хочет возглавить московский ЦСКА или столичный "Спартак", передает РИА "Новости".
"Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня. Любой тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и "Спартак", — заявил Пырнэу.
Напомним, в России Петреску тренировал московское "Динамо" и краснодарскую "Кубань". Ранее Евгений Ловчев предсказал уход Виктора Гончаренко из ЦСКА.