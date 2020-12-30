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Разочарования 2020 года в чемпионате России: кто они 

Sport24 и ещё 1 1 час назад

10. Элдор Шомуродов, «Ростов»

Сложно попасть в сборную разочарований по итогам года, уехав из РПЛ в Серию А, но история Элдора Шомуродова не такая уж однозначная. Узбекский форвард выстрелил осенью прошлого года, забив 10 голов в 12 стартовых турах РПЛ. На Шомуродова положили глаз клубы из России, но вместо продолжения прогресса Элдор просто перестал забивать — всего 1 гол в оставшихся играх сезона 2019/20 и 0 за первые 8 туров сезона 2020/21. То, что Шомуродова забрал «Дженоа» за 7,5 млн евро — большая удача для «Ростова».

9. Вандерсон, «Краснодар»

После трансфера в «Краснодар» летом 2017 Вандерсон быстро зарекомендовал себя как один из самых быстрых и техничных игроков нашего чемпионата. Но прошло больше трех лет, бразильцу уже 26, но он так и не вышел на новый уровень. За последний год он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в РПЛ — откровенно слабый результат. Плюс ко всему Вандерсон вляпался в скандал на карантине на пару с Кайо. Болельщики «Краснодара» тем временем ждут, когда Вандерсон наконец начнет зажигать на футбольном поле, а не на вечеринках.

8. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

Уже год как один из главных талантов «Краснодара» не похож сам на себя. В первой части прошлого сезона он оформил 4+4, забивал важнейшие мячи в кфалицикации ЛЕ, но потом все покатилось по наклонной. За всю вторую половину чемпионата Шапи не отметился ни одним результативным действием, а в новом сезоне никак не мог прийти в себя. Проблемы усугубил коронавирус, которым Сулейманов переболел в жесткой форме. Хотя в последние месяцы наметилась положительная динамика — Шапи забил «Локомотиву», «Ротору» и «Севилье». Так что возможно, в 2021 мы увидим того самого Сулейманова, который разрывал на старте карьеры.

7. Николай Комличенко, «Динамо»

В Чехии Комличенко был героем и вроде как даже имел шансы уехать из «Млады Болеслав» в солидную европейскую лигу. Но Николай предпочел вернуться в Россию и в январе 2020 подписал контракт с «Динамо». Но в 11 матчах РПЛ Комличенко забил всего 3 гола, столько же, сколько за 17 игр этого сезона. Вряд ли это оправдывает ожидания клуба от ярко выраженного страйкера. Комличенко перестал вызываться в сборную и все чаще начинает матчи на скамейке запасных. Время менять ситуацию.

6. Себастьян Дриусси, «Зенит»

В России аргентинец никогда не воспринимался как суперстрайкер, но свою работу делал отменно — здорово открывался под передачи, много прессинговал и отрабатывал в обороне. Но недавнее заявление Дриусси о том, что ему надоело играть на «дерьмовой позиции», подтвердило спад в его статистике за последний год — Себа куда меньше забивает, а в этом сезоне и вовсе потерял статус игрока основы. Кажется, уход из «Зенита» будет лучшим вариантов для всех.

5. Адольфо Гайч, ЦСКА

Еще один аргентинец, которому очень трудно в России. Гайч в ЦСКА всего полгода, но успел многих разочаровать. Адольфо не то что не подобрался к основе, со стороны кажется, что он просто не понимает, чего от него хотят. Каждое движение форварда невпопад лишь подкрепляет мнение, что ЦСКА дал маху, заплатив за него 8,5 млн евро. Само собой, есть вопросы и к Эджуке, и к Чалову, но пока Гайч — самый неоднозначный игрок ЦСКА в 2020-м.

4. Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Бакаев — исключительный игрок «Спартака». И не только в смысле таланта, а в том факте, что при Кононове он играл ярче, чем при Тедеско. Раньше Зелимхан был самым ярким и креативным игроком красно-белых, через которого шли атаки, а его разрезающие передачи были фирменной фишкой команды. Но при Тедеско Бакаеву пришлось больше работать без мяча и быстрее расставаться с мячом. Это отразилось на его эффектности и эффективности. Правда, с Тедеско ему работать осталось недолго, так что при новом тренере игра Бакаева может снова заиграть яркими красками.

3. Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Гжегож — один из самых опытных и статусных игроков в РПЛ. Тем неприятнее наблюдать резкий спад в его игре. По слухам, Крыховяк был недоволен увольнением Семина и не сработался с Николичем. Возможно, поэтому польский хавбек начал так часто привозить и перестал быть таким полезным в атаке. В прошлом сезоне Крыховяк долгое время шел в списке лучших бомбардиров первенства, но после нового года сдал и забил всего один гол. Короче говоря, после ухода Семина в игре Гжегожа наметился серьезный спад.

2. Гус Тиль, «Спартак»

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» наверняка хочет поскорее забыть 2020-й. В этом сезоне за его спиной 12 минут в РПЛ и 7 минут в Бундеслиге. Остальное время Тиль либо сидел на лавке, либо лечился, либо набирал форму. Что будет делать «Спартак» с Гусом после его возвращения до сих пор непонятно. Пока очевидно, что он игрок не того формата, который нужен Тедеско.

1. Иван Игнатьев, «Краснодар»/«Рубин»

Игнатьева уже не первый год называют одним из самых талантливых нападающих России. Но Иван с упорством сливает свою карьеру в унитаз. Скандальный уход из «Краснодара» в «Рубин» должен был открыть ему дорогу для развития — Слуцкий любит работать с молодежью, а в Казани шансов стать игроком основы было куда больше. Но за год в составе «Рубина» Иван забил 3 гола, два из них — с пенальти. А после прихода Деспотовича плотно присел на лавку. Игнатьеву всего 21 год, но на нем уже многие успели поставить крест.
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Футбол , Видео , Адольфо Гайч , Иван Игнатьев , Николай Комличенко , Томислав Николич , Зелимхан Бакаев , Магомед-шапи Сулейманов , Гжегож Крыховяк , Себастьян Дриусси , Элдор Шомуродов , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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