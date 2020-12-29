Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за COVID

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Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность приостановить сезон в январе на две недели из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Daily Mail

Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах. Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделею в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования — наибольшее количество с начала сезона.

Также издание отмечает, что есть вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии в начале января. Ранее матч АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде, также заражения выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует "Ливерпуль", в активе которого 32 очка после 15 туров.