В АПЛ побили антирекорд Бэйла по числу поражений подряд 

Вингер «Шеффилд Юнайтед» Оливер Берк установил антирекорд АПЛ по числу поражений подряд в матчах со своим участием.

29-го декабря «Шеффилд» уступил «Бернли» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ. Берк начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.

Команды Берка в матчах, где шотландец появлялся на поле, не одержали ни одной победы в АПЛ с момента его дебюта за «Вест Бромвич» в августе 2017 года. Серия насчитывает 25 игр — 21 поражение и 4 ничьих.

Берк отобрал антирекорд у Гарета Бэйла , который в свой первый период выступлений за «Тоттенхэм» два года не знал побед в АПЛ — на протяжении 24 игр. Серия началась в 2007 году и прервалась в сентябре 2009 года, когда «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» (5:0).

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в Премьер-лиге, команда Криса Уайлдера еще не одержала ни одной победы в сезоне.