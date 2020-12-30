Ротен вспомнил об оскорблении со стороны Зидана в ЛЧ-2004

Монегаски прошли дальше за счет преимущества по голам в гостях.

«Он сказал мне: «Вставай, сукин сын». Это был черный момент в моей карьере. Мы знали друг друга по сборной, и я этого не понимаю. У нас были хорошие отношения, хотя он и не из тех, кто привык много говорить.

Игра подходила к концу, я нарушил правила и потянул время. Он был разочарован, потому что «Реал» висел на волоске. «Галактикос» проигрывали «Монако», он не ожидал этого безумия.

Я понимаю его нервозность, но эти слова в адрес того, кого вы знаете, с кем вместе тренировались и играли в сборной… Я этого не понимаю. Нет, я не говорю, что мы были лучшими друзьями в мире. Но какой-то предел должен быть», — сказал Ротен.