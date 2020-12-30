В последние дни Нового года определилось будущее отечественного футбола. Сразу отметим: оно будет точно таким же, как и настоящее. И как недалёкое прошлое.

Избирательный комитет РФС рассмотрел поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов документы и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС. Выборы президента РФ пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.

Александр Дюков уже почти два года стоит у руля РФС и крепко держится за штурвал. Ни провалы отечественных команд в еврокубках, ни неудачный заход сборной России в Лигу Наций, случившиеся на его смене, не привлекли внимания к работе главы российского футбола. Никто не задается вопросами, что сделал Александр Дюков, и чего он не сделал, а присутствие президента РФС в медиа — пространстве весьма ограниченно.

Он не делает громких заявлений, как Фурсенко о том, что сборная России победит на ЧМ-2018 или о введении «Кодекса чести», поэтому с него вроде бы и не за что спросить. Дюков ничего подобного не обещал. Яркими высказываниями в стиле Виталия Мутко с его эпическим «фром май харт» Александр Валерьевич тоже не козыряет, «священную войну» против агентов в стиле Николая Толстых не ведет. Реально ничего такого запоминающегося яркого, а тем более революционного Александр Дюков не предложил и не сделал. Зато собирается остаться в президентском кресле РФС.

ЦСКА, «Спартак», Не остается сомнений, что Дюков останется во главе российского футбола на новый срок, грядущие выборы — формальность. Его поддерживают все: представители ассоциации мини— футбола, клубы РПЛ (единогласно!). Тут «Зенит» « Динамо» или «Локомотив» почему-то единодушны. На очереди представители женского футбола, низших лиг, ассоциации регионов и так далее, и так далее. РФС, в свою очередь, выдвинул своего лидера в качестве кандидата для избрания в исполнительный комитет УЕФА

Короче, как говорят «бурный одобрям-с». Впрочем, поддержка сильных и влиятельных клубов объяснима. Опустим за скобки «Зенит», где Дюков в течение 10 лет был президентом, и в эти годы у клуба были самые крупные успехи, в том числа и завоеванный кубок УЕФА. Хотя при патронате «Газпрома» должность президента там, скорее всего, не является определяющей.

Так что здесь всё понятно. Что же касается других «сильных мира сего», то ведь вместе с главой РФС будут выбирать и новый состав исполкома союза. Так вот, фактически никто не скрывает. Леонид Федун («Спартак») и Евгений Гинер (ЦСКА) включены в список кандидатов. И включены… главой РФС.

А ведь совсем недавно, 22 декабря, были выборы в новый исполком и монстры двух столичных клубов туда не попали! Но теперь в феврале будет новое внеочередное заседание… И что после таких выборов мы ждём какие-то перемены или наболевшие вопросы?

И вообще, какие планы у президента РФС? Давал ли он предвыборные обещания? Что он планирует делать, за что потом можно спросить? Хотя, вернее, а что он сделал за прошедшие два года? Иногда о делах можно судить и по высказываниям. Но правда, как, думается, уже многим стало понятно, не в случае с Александром Валерьевичем. Впрочем, вспомним, кое что…

В день своего избрания президентом РФС в феврале 2019 года, Дюков заявил:

— Сегодня очень важно правильно воспользоваться импульсом чемпионата мира, принять эффективные решения для дальнейшего развития футбола в нашей стране. И это — задача РФС. Я выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФС, понимая высокую ответственность и значимость тех решений, которые предстоит принимать на этом посту.

Созидать и добиваться заметных позитивных изменений — это те цели, которые я всегда ставлю перед собой. С ними же я иду на выборы президента РФС. Но ни один руководитель, каким бы эффективным он ни был, не способен добиться высоких результатов в одиночку. Любая победа всегда является заслугой команды — как и в футболе. И каждый из вас является игроком большой команды РФС. Верю, что только вместе мы сможем создать новые возможности для системного развития российского футбола.

Это, пожалуй, самое программное высказывание, которое позволил себе Дюков. Что ж, учитывая «успехи» наших клубов в еврокубках в двух последних сезонах и тревожные результаты сборной России в конце 2020 года, стоит признать, что «воспользоваться импульсом чемпионата мира» Дюков и его команда не сумели. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. А так у него общие слова. Причем по всем остальным было то же самое. И о внедрении системы VAR: «Мы признательны ИФАБ и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Кубка России VAR в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий».

Аналогично о ситуации с Кокориным и Мамаевым: «Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве».

И о совмещении главным тренером сборной России двух должностей: «Может ли в теории главный тренер совмещать работу в сборной и клубе? Теоретически — да, но практически — нет. Может, через какое-то время увижу в этом дополнительные плюсы».

О пиве на аренах. О внедрении Fan ID. О ТВ — правах. О задачах сборной России на Евро-2020. Лимите на легионеров, расширении РПЛ. Да обо всём! Как и в целом о российском футболе, что тот, в который мы играем «устарел», что Европа «ушла вперёд и там другая интенсивность». И «нужно работать». Ну, спасибо! А вот как, что и прочее, этого не услышали.

Скорее всего, у президента РФС есть советники: вряд ли Александр Валерьевич лично проводил анализ интенсивности футбола в России и ведущих европейских чемпионатах. Но это высказывание типично для Дюкова еще и тем, что в нем чувствуются слова, которые вложили в уста президенту РФС. С него как будто бы и спросить не за что. Человек работает. А если поинтересоваться, что именно он делает, вместо ответа услышим: «Да вы что? Работаю!»

За два года у руля российского футбола Александр Валерьевич не дал ни одной резкой оценки, скрывал личное мнение и чаще всего транслировал протоколы заседаний в своих речах. Накануне новых выборов хочется конкретики, четких обещаний и сроков реализации проектов, а еще неплохо было бы разобраться в генеральной стратегии Дюкова, ведь на данный момент он больше всего напоминает руководителя, который «за все хорошее» и «против всего плохого».

Поэтому ничего нового наш футбол в будущем не ждет. Он «устарел», но таковым и останется. Многих это устраивает.