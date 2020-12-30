Джикия рассказал об отношении к возросшей роли Заремы Салиховой в «Спартаке»

«Совершенно спокойно и нормально отношусь к женщинам, которые чем-либо руководят и что-либо делают. Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин. Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат — почему нет?» — сказал футболист.