Красножан возглавил женскую сборную России

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России . Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Елена Фомина. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года. Ранее эту должность занимала главный тренер женского футбольного клуба "Локомотив"

"Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых, профессиональная востребованность. Во-вторых, энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России. Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи", — сказал Красножан.

Во главе с Фоминой женская сборная России завершила квалификационный раунд чемпионата Европы 2022 года на второй строчке группы А. В апреле футболисткам предстоит провести стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира. Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Фомина возглавляла команду с 2015 года.