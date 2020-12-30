Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе» 

В матче 16-го тура Ла Лиги «Атлетико» принимал «Хетафе» и одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Луис Суарес на 20-й минуте.
Лидирующий в таблице испанского чемпионата «Атлетико» (35 очков) на 3 очка опережает «Реал» и при этом имеет матч в запасе. «Хетафе» (17) располагается на 14-й строчке.
В другом матче туре «Сельта» на своем после обыграла «Уэску» со счетом 2:1, одержав шесть побед в семи последних матчах. У хозяев голами отметились Нолито и Яго Аспас. У гостей единственный мяч забил Хайме Сеоане.
«Сельта» с 23 очками располагается на 8-й строчке в таблице, а «Уэска» (12) занимает последнее, 20-е место.
Гол: Суарес, 20 (1:0).
Голы: Нолито, 33 (1:0); Аспас, 61 (2:0); Сеоане, 84 (2:1).