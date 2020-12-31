Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем. Об этом сообщает The Associated Press.
35-летний форвард заявил, что хотел бы отыграть за свою профессиональную карьеру еще много сезонов.
"Я в данный момент чувствую себя очень хорошо. Если у тебя есть мотивация, то возраст не имеет значения. Сейчас Криштиану в порядке. Я вижу яркое будущее, и это меня радует", — заявил футболист.
Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского "Реала" Каземиро прокомментировал ничью в матче чемпионата Испании против "Эльче".