«Во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали скорую помощь. Помогли», — написал Генич.