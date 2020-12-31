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2020-й год был кошмаром для российского футбола. 5 причин поскорее его забыть 

Sport24 и ещё 1 3 часа назад
2020-й получился тяжелым со всех сторон — пандемия сломала не только футбол, но еще и подарила такое явление, как локдаун. Ковид оказался серьезной нагрузкой на мировую экономику и заставила в течение всего года переживать из-за своего здоровья и близких.
Но даже на фоне всеобщих проблем российский футбол сумел нырнуть чуть поглубже. Ниже — главные причины, по которым 2020-й не войдет в историю наших клубов как успешный или даже средний год.

Исторический сезон — дно. Не получилось даже в Лиге Европы

В этом году впервые в российской истории на групповом этапе Лиги чемпионов сыграли сразу три наших клуба. И лучше бы они этого не делали.
За 18 матчей «Краснодар», «Зенит» и «Локо» расписали только одну победу — команда Мусаева добила дома «Ренн» и гарантировала себе евровесну. «Зенит» и «Локо» заняли последние места (при этом у Петербурга была вполне рабочая группа по меркам ЛЧ), не сумев навязать борьбу даже совсем средним оппонентам — «Брюгге» и Зальцбургу.
С Лигой Европы получилось еще хуже — «Динамо» феерично вылетело от «Локомотива» из Тбилиси еще в квалификации, там же закончил свой путь «Ростов», встретивший «Маккаби». ЦСКА попал в группу напрямую, но все равно опозорился, установив сразу два антирекорда — по количеству набранных очков и полному отсутствию побед.
Португалия в таблице коэффициентов оторвалась еще сильнее, так что нам приходится думать не о том, как бы вернуть третью команду в Лигу чемпионов, а о том, как бы не упасть еще ниже — кажется, в ближайшее время нам стоит рассчитывать на победы только в новом еврокубке Лиге конференций.

Со сборной России что-то не так — провалили Лигу наций и чаще обсуждали скандалы главного тренера

К Черчесову было много претензий, когда сборная выступала нормально или даже хорошо — из-за нежелания подтягивать в национальную команду свежую кровь, фирменного общения с прессой и футбольный примитивизм. Этой осенью стало намного хуже.
Поскольку Евро в этом году не было, главным мерилом работы Черчесова и всей сборной стала Лиги наций. В ней Россия второй раз подряд не смогла подняться в классе, при этом кошмарно закончила турнир — проиграла Сербии 0:5 и пролетела мимо второй отборочной корзины на ЧМ-2022.
На эти события Черчесов отреагировал дерзким интервью Денису Казанскому, в котором он даже не попытался снять напряжение вокруг сборной. На заключительном отрезке года главный тренер сборной стал самой хейтовой фигурой в нашем футболе.
Перед грядущим Евро и отбором на чемпионат мира ситуация со сборной тревожна — последние результаты говорят о том, что мы запросто можем пролететь мимо ЧМ, а на чемпионате Европы показать что-то вроде того, что было четыре с половиной года назад при Слуцком. Но это ждет нас впереди — а прошедший год в любом случае в плюс сборной не пошел.

Все-таки в России только один претендент на чемпионство — ЦСКА и «Спартак» изображают роль конкурентов номинально

На старте сезона показалось, что в текущем чемпионате «Зенит» наконец-то перестал доминировать — в борьбу за первое место включились «Спартак» и обновленный ЦСКА. После двух относительно легких чемпионств Петербурга РПЛ нужна была конкуренция. Но теперь очевидно, что в этом сезоне ее не будет.
«Спартак» развалился на заключительном отрезке и слетел на третье место, но и до этого красно-белые хромали через один-два матча. Дальше точно не будет лучше — терявший очки в том числе из-за отвлекающей Лиги чемпионов «Зенит» наверняка станет стабильнее. Ключевым отрезком для не игравшего в еврокубках «Спартака» была именно осень.
ЦСКА тоже не выглядит способным бороться с отдохнувшим «Зенитом» — в этом чемпионате Гончаренко снова допустил кризис в команде (7 матчей без побед), а летние трансферы (за исключением Зайнутдинова) способны помочь красно-синим в лучшем случае в борьбе за вторую путевку в ЛЧ.

Судейство в РПЛ не становится лучше

Предыдущий чемпионат получился максимально скандальным с точки зрения судейства. Дежурным стрелочником оказался глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров — год назад Евгений Гинер даже назвал его взяточником и предложил застрелиться.
В январе Егоров ушел в отставку. Департамент судейства и инспектирования был разделен на два ведомства, а новым ответственным за арбитраж стал приглашенный экс-рефери Виктор Кашшаи. Помогло ли это? Спойлер: нет.
Текущий чемпионат с «Проверим-проверим» от Казарцева, завершением карьеры Еськова и пачкой заявлений от руководств клубов о возможном снятии с чемпионата получился еще более насыщенным на судейские ошибки. При этом оказалось, что европейский специалист Кашшаи не сильно отличается от предыдущего босса в том плане, что даже в самой очевидной ситуации он будет все равно оправдывать своих подчиненных и рассказывать, что в результате контакта Барриоса и Соболева должна была появиться кровь — и только тогда следовало ставить пенальти.

РПЛ плохо доиграла прошлый сезон. Многие нынешние проблемы — из-за него

Главной темой весны стала дилемма о продолжении прерванного чемпионата. Сторонники доиграть сезон говорили о спортивном принципе и спонсорах, противники — об условиях проведения такого чемпионата.
РПЛ не стала повторять за Голландией и Францией — чемпионат был завершен. Но таким образом, что лучше было бы обойтись без этого: «Оренбург» вылетел чисто из-за заболевших на финальном отрезке, «Сочи» и «Ростов» подарили нам главный скандал лета, а среди клубов РПЛ, по намекам Валерия Карпина, кто-то скрывал зараженных футболистов. Руководство лиги практически не регулировало спорные моменты ковидного чемпионата, предпочитая ссылаться на Роспотребнадзор.
Решение доиграть прошлый сезон напрямую повлияло на текущий чемпионат — у выступающих в РПЛ игроков была самая короткая пауза на перерыв по сравнению с другими европейскими лигами. В итоге уже в октябре многие футболисты играли на ободах.
Кое-как закончили прошлый чемпионат, во многом именно этим испортили новый сезон. Точно ли стоило того? После исторического провала в еврокубках, кажется, что вряд ли.
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Комментарии 3
Футбол , Валерий Карпин , Александр Егоров , Денис Казанский , Виктор Кашшаи , Евгений Гинер , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , Роспотребнадзор
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