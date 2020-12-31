В Бразилии прокуратура проведет проверку в отношении вечеринки, которую на свой день рождения в Рио-де-Жанейро организовал форвард «ПСЖ» Неймар.

Как сообщает L’Equipe, расследование инициировали после ряда жалоб и информации в прессе о массовом мероприятии в период пандемии коронавируса. Игрока, а также кондоминиум, где прошло мероприятие в его честь, обязали предоставить данные о количестве гостей и предпринятых мерах безопасности.

По данным СМИ, вечеринку Неймара посетили от 150 до 500 человек. Юридически штат Рио-де-Жанейро не запрещает вечеринки на частной территории, но поведение Неймара возмутило многие общественные организации, которые посчитали его безответственным.