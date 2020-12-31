25-летняя футболистка объявила себя дочерью Марадоны 

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола объявила себя дочерью именитого игрока сборной Аргентины и «Барселоны» Диего Марадоны . Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсменка уже подала иск, чтобы доказать факт отцовства. По словам журналиста Луиса Вентуры, Марадону уведомили о желании Лапровиттолы перед его смертью.

17 декабря аргентинский суд постановил не предавать кремации тело Марадоны. Решение продиктовано необходимостью сохранить останки игрока для для установления фактов отцовства в будущем.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти аргентинца стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Официально Марадона — отец пятерых детей. Сейчас несколько непризнанных наследников аргентинца пытаются доказать свое родство с ним.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.