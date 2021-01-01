Зырянов: Семак заслужил памятник у стадиона «Зенита»

«Я проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный российский тренер, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведёт к третьему. То есть ему памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учётом того, с каким ресурсом футболистов он это делает. В любом случае — борьба за третье золото подряд дорогого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальный, со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть иным», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».