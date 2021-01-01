«Реал» согласовал с футболистами понижение зарплаты 

Мадридский "Реал" договорился с футболистами о снижении заработной планы, сообщает Marca.

По информации источника, клуб выполняет свои обязательства перед игроками, сообщается, что выплачена первая часть зарплат игрокам. Однако "Реал" и футболисты пришли к договоренности сократить эту сумму на 10 процентов.