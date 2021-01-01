«Реал» согласовал с футболистами понижение зарплаты 

Мадридский "Реал" договорился с футболистами о снижении заработной планы, сообщает Marca.
По информации источника, клуб выполняет свои обязательства перед игроками, сообщается, что выплачена первая часть зарплат игрокам. Однако "Реал" и футболисты пришли к договоренности сократить эту сумму на 10 процентов.
Такое решение продиктовано финансовыми трудностями, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции. При этом сообщается также, что "Реал" не намерен подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, если никто из основного состава не покинет команду. Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге.