Футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль

Согласно последним данным о финансовых результатах года, прибыль футбольного клуба «Челси», принадлежащего Роману Абрамовичу , составила 32,5 млн фунтов стерлингов, несмотря на последствия пандемии коронавируса. В эти данные не включены летние контракты Хаверца, Вернера, Чилвелла и Менди.

Последствия пандемии коронавируса привели к тому, что общий оборот клуба Премьер-Лиги упал с 446,7 млн фунтов стерлингов до 407,4 млн фунтов стерлингов за год, закончившийся 30 июня 2020 года. Но квалификация в Лиге Чемпионов и деньги, заработанные «на ряде продаж игроков», все же обеспечили клубу значительную прибыль, пишет The Independent.

«Несмотря на влияние пандемии, потоки доходов оставались стабильными, наша команда развивается на поле, и клуб находится в хорошем состоянии, чтобы продолжать расти, когда футбол сможет работать так, как он работал раньше, — время, которого мы все с нетерпением ждем», — написал на сайте клуба председатель правления Брюс Бак.

Доходы от вещания и проведения матчей снизились на £17,6 млн и £12,2 млн соответственно, что в первую очередь было связано с приостановкой сезона с марта.

«Челси» провел свои последние четыре домашних матча Премьер-лиги прерванной внутренней кампании, а также заключительные матчи Кубка Англии и Лиги чемпионов за закрытыми дверями, большинство из которых будут учтены в 2021 финансовом году.

«Челси» также инвестировал 93,7 млн фунтов стерлингов в команду в течение 2020 финансового года, что включало в себя пересмотр существующих контрактов игроков. Однако крупные летние контракты Кая Хавертца, Тимо Вернера , Бена Чилвелла и Эдуарда Менди не были включены в результаты 2020 года, поскольку все они прошли после 30 июня.