Футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург

Футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль за год 

Мир24 38 минут назад
Футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль
Фото: РИА Новости
Согласно последним данным о финансовых результатах года, прибыль футбольного клуба «Челси», принадлежащего Роману Абрамовичу, составила 32,5 млн фунтов стерлингов, несмотря на последствия пандемии коронавируса. В эти данные не включены летние контракты Хаверца, Вернера, Чилвелла и Менди.
Последствия пандемии коронавируса привели к тому, что общий оборот клуба Премьер-Лиги упал с 446,7 млн фунтов стерлингов до 407,4 млн фунтов стерлингов за год, закончившийся 30 июня 2020 года. Но квалификация в Лиге Чемпионов и деньги, заработанные «на ряде продаж игроков», все же обеспечили клубу значительную прибыль, пишет The Independent.

«Несмотря на влияние пандемии, потоки доходов оставались стабильными, наша команда развивается на поле, и клуб находится в хорошем состоянии, чтобы продолжать расти, когда футбол сможет работать так, как он работал раньше, — время, которого мы все с нетерпением ждем», — написал на сайте клуба председатель правления Брюс Бак.

Доходы от вещания и проведения матчей снизились на £17,6 млн и £12,2 млн соответственно, что в первую очередь было связано с приостановкой сезона с марта.
«Челси» провел свои последние четыре домашних матча Премьер-лиги прерванной внутренней кампании, а также заключительные матчи Кубка Англии и Лиги чемпионов за закрытыми дверями, большинство из которых будут учтены в 2021 финансовом году.
«Челси» также инвестировал 93,7 млн фунтов стерлингов в команду в течение 2020 финансового года, что включало в себя пересмотр существующих контрактов игроков. Однако крупные летние контракты Кая Хавертца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла и Эдуарда Менди не были включены в результаты 2020 года, поскольку все они прошли после 30 июня.
В начале декабря российский «Краснодар» сыграл вничью с «Челси», «Ювентус» разгромил «Барселону» в ЛЧ. Российский «Краснодар» обменялся с британским «Челси» голами и завершил матч вничью — 1:1. А «Ювентус» разгромил «Барсу», забив в ворота «сине-гранатовых» три безответных мяча.
Видео дня. Лучшие сейвы 16-го тура Английской Премьер-лиги
Мир24: последние новости
Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу Назван лучший футбольный тренер XXI века Назван лучший футбольный тренер XXI века Лондонский «Арсенал» прервал семиматчевую серию без побед, обыграв «Челси» Лондонский «Арсенал» прервал семиматчевую серию без побед, обыграв «Челси»
Комментарии
Футбол , Брюс Бак , Тимо Вернер , Роман Абрамович , The Independent
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение