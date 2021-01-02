Футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль

Согласно последним данным о финансовых результатах года, прибыль футбольного клуба «Челси», принадлежащего Роману Абрамовичу, составила 32,5 млн фунтов стерлингов, несмотря на последствия пандемии коронавируса. В эти данные не включены летние контракты Хаверца, Вернера, Чилвелла и Менди.
Последствия пандемии коронавируса привели к тому, что общий оборот клуба Премьер-Лиги упал с 446,7 млн фунтов стерлингов до 407,4 млн фунтов стерлингов за год, закончившийся 30 июня 2020 года. Но квалификация в Лиге Чемпионов и деньги, заработанные «на ряде продаж игроков», все же обеспечили клубу значительную прибыль, пишет The Independent.
«Несмотря на влияние пандемии, потоки доходов оставались стабильными, наша команда развивается на поле, и клуб находится в хорошем состоянии, чтобы продолжать расти, когда футбол сможет работать так, как он работал раньше, — время, которого мы все с нетерпением ждем», — написал на сайте клуба председатель правления Брюс Бак.
Доходы от вещания и проведения матчей снизились на £17,6 млн и £12,2 млн соответственно, что в первую очередь было связано с приостановкой сезона с марта.
«Челси» провел свои последние четыре домашних матча Премьер-лиги прерванной внутренней кампании, а также заключительные матчи Кубка Англии и Лиги чемпионов за закрытыми дверями, большинство из которых будут учтены в 2021 финансовом году.
«Челси» также инвестировал 93,7 млн фунтов стерлингов в команду в течение 2020 финансового года, что включало в себя пересмотр существующих контрактов игроков. Однако крупные летние контракты Кая Хавертца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла и Эдуарда Менди не были включены в результаты 2020 года, поскольку все они прошли после 30 июня.
В начале декабря российский «Краснодар» сыграл вничью с «Челси», «Ювентус» разгромил «Барселону» в ЛЧ. Российский «Краснодар» обменялся с британским «Челси» голами и завершил матч вничью — 1:1. А «Ювентус» разгромил «Барсу», забив в ворота «сине-гранатовых» три безответных мяча.