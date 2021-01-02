Суды, драки, женская грудь и Дзюба: главные скандалы в спорте 2020 года 

Ушедший год был богат не только на трагические события и новости, связанные с пандемией коронавируса. Помимо них можно было наблюдать и массу разнообразных скандалов с людьми из мира спорта. Пускай процесс над футболистами Александром Кокориным Павлом Мамаевым уже начал забываться, но их дело живет. Вспомним о самых громких событиях 2020 года.

Дзюба и то самое видео

Один из главных скандалов случился уже под занавес года — в ноябре. В ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября информационное пространство взорвало интимное видео с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Сначала ролик распространялся только по чатам в мессенджерах, через соцсети и Telegram-каналы, а СМИ не торопились педалировать тему. Однако на следующий день историю "легализовали" слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова , который заявил, что не будет вызывать Дзюбу в сборную, чтобы избежать "излишнего негатива и напряжения".

Далее колесо хайпа было уже не остановить. В поддержку Дзюбы подписывались звезды шоу-бизнеса, ситуацию комментировали политики, функционеры и даже порноактрисы, а группа женщин вышла с акцией на Театральную площадь. Пилоты авиакомпании "Победа" выполнили в воздухе определенную фигуру, что тоже стало отдельным скандалом, уж слишком далеким от спорта…

Практически сразу Дзюба закрыл свой Instagram. Но вечером после матча 14-го тура чемпионата России с " Краснодаром " опубликовал в аккаунте видеообращение. "Я хотел бы сказать следующее: я не идеален. Как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Я во многом виноват. Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту", — сказал Дзюба, делавший длинные паузы между каждым предложением.

На фоне неудачных матчей сборной России и провала клубов РПЛ в еврокубках тема Дзюбы уже к декабрю ушла на второй план. Однако в последнем месяце 2020-го историю на ежегодной пресс-конференции прокомментировал президент РФ Владимир Путин , ответив на соответствующий вопрос корреспондента "Матч ТВ".

"Он пускай сам разбирается со своими связями, со своими личными делами, но влезать в личную жизнь, конечно, это недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок", — сказал Путин.

К концу года оставался один вопрос — ответит ли кто-то за слитое видео и пострадавшую репутацию Дзюбы. У футболиста до его публикации требовали 5 миллионов долларов, по данным "Фонтанки", личность шантажиста известна и футболисту, и правоохранительным органам . По данным источника, Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег. Похоже, для кого-то эта история продолжится и в 2021-м.

Черчесов и "…Парень, как фамилия у тебя?"

Скандал с "Победой" не единственный, ставший следствием слитого видео Дзюбы. Пусть и косвенно, но форвард повлиял и на резкий негативный фон по отношению к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Без Дзюбы национальная команда вчистую провалила концовку календарного года, и эффектным эпилогом этой серии стало поражение от сербов в Лиге наций со счетом 0:5. Задачу по повышению в классе сборная не выполнила, да еще и подпортила свое положение в рейтинге ФИФА перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022. В общем, острых вопросов к тренеру накопилось.

Часть из них в прямом эфире "Матч ТВ" огласил Денис Казанский , когда Черчесов пришел в студию на часовой разговор. В какой-то момент специалист дошел до точки кипения, выдав на вопрос о Федоре Чалове и братьях Миранчуках один из самых ярких спичей за время работы в сборной:

"Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать".

Эти слова вызвали возмущение не только у общественности. Так, московский ЦСКА выступил на официальном сайте с заявлением, опубликовав, помимо прочего, следующую фразу: "…Многие, к примеру, считают его (Черчесова) физруком, а не тренером…".

По некоторым данным, вне эфира Черчесов в грубой форме выражал недовольство вопросами Казанского, хотя те не выглядели чем-то из ряда вон выходящим. Эта информация выглядят вполне правдиво еще и потому, что чуть позже во время прямого эфира РФС с жеребьевки отбора ЧМ-2022 в начале декабря Станислав Саламович не очень ласково обошелся с комиком Дмитрием Позовым, "перестрелка" с которым Черчесову тоже вистов не добавила.

"Станислав Саламович — человек резкий и прямой в своих суждениях, — пытался сгладить конфликт глава РФС Александр Дюков. — Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить по общению, то эмоциональные переживания наложились. И главный тренер, и мы тяжело переживаем результаты выступления нашей сборной, я прошу понять его. Это человек, который действительно может резко ответить и быть прямым в своих суждениях".

Тем не менее, никаких санкций к Черчесову применено не было. Единственный существенный минус истории — подпорченный имидж тренера и потенциальный конфликт в национальной команде. Сможет ли Станислав Саламович свести его на нет и снова создать успешную команду, как это было два года назад, покажет летний чемпионат Европы.

Мазепин попал в "Формулу-1" и едва не выпал

Декабрь для российских любителей автоспорта начался с шикарной новости: 21-летний Никита Мазепин подписал контракт с командой " Хаас ", выступающей в чемпионате "Формулы-1". Получается, в следующем сезоне Россия не лишится представительства в серии — Мазепин в ней заменит Даниила Квята , покидающего " Альфа Таури ". Никита долго шел к "Формуле-1", но едва не выпал оттуда, не проведя ни одной гонки. Спустя неделю после столь важной новости россиянин вляпался в скандал, который мог грозить ему завершением карьеры.

На странице Никиты Мазепина в Instagram был опубликован видеоролик. На записи смеющаяся девушка, расположившаяся на заднем сидении автомобиля, ее платье едва прикрывает обнажившуюся грудь, кто-то за кадром пытается закрыть грудь рукой, девушка перехватывает руку и прижимает ее к груди.

Вскоре видео было удалено, однако не осталось незамеченным и вызвало негодование общественности. Пользователи сети даже запустили кампанию #WeSayNoToMazepin с целью уволить будущего дебютанта из "Хааса".

Надо оговориться, что это уже далеко не первый скандал с участием Мазепина. В апреле 2016 года он был дисквалифицирован на одну гонку за нападение на британца Каллума Айлотта. В 2018-м Никита, сын миллиардера и совладельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина , выложил в Instagram видео о том, как отдыхает на вечеринке. Публикация совпала с днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" в Соликамске. Позже Мазепин-младший заявил, что опубликованное видео было скомпилировано из других роликов, выложенных ранее.

По итогам нынешнего скандала "Хаасу" пришлось выпускать специальный пресс-релиз, где действия Мазепина осуждались. "Мы проведем внутреннее расследование и больше не будем давать комментарии на этот счет", — пояснили в команде. Сам Мазепин в этот раз не стал отрицать случившееся и публично извинился в Twitter: "Как гонщик "Формулы-1", я должен придерживаться более высоких стандартов. Я обещаю, что случившееся станет для меня уроком и не повторится".

Волна негодования схлынула только после того, как выступила модель Андреа Диваль, которая запечатлена на видео. По ее словам, они с Мазепиным "хорошие друзья", "давно знакомы", а выложенный ролик был "просто глупой шуткой". "Даю вам слово, Никита замечательный парень и он никогда бы не сделал ничего, чтобы как-то навредить мне или унизить", — подытожила модель.

Широков борется с судейством кулаками

В 2020-м российским футбольным судьям доставалось прилично. Чуть ли не каждый тур Российской премьер-лиги вызывал массу обсуждений в СМИ и соцсетях по поводу очередной ошибки арбитра. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц боролся с безобразной работой судей как мог, но к видимым изменениям это не приводило.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков решил "бороться" с "судейским произволом" по-своему. В августе во время одного из любительских турниров Широков, недовольный действиями арбитра Никиты Данченкова , ударил того кулаком в лицо, а потом еще и добавил ногой. Эпизод попал на видео, поэтому уже к концу дня об инциденте знала вся страна.

На следующий день, когда скандал принял федеральный масштаб, Широков принес извинения Данченкову в Instagram, при этом не забыв указать на ошибки арбитра: "Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй".

Такие извинения Данченков не принял и пошел в суд. Широкову вменялось "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений". Ему грозило наказание вплоть до двух лет лишения свободы. При этом защита Данченкова напирала на то, что имело место покушение на убийство, ведь бывший профессиональный футболист Широков ударом ногой мог и убить человека.

Во время суда прокурор запросил для Широкова срок поменьше — 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Но в итоге мировой судья московского района Сокольники не назначил и этого: бывшего футболиста наказали 100 часами обязательных работ и штрафом в пользу Данченкова в размере 100 тысяч рублей. Часть из этих денег Широков планирует "отбить" очень быстро за счет выставленных на аукцион кроссовок, в которых избивал арбитра.

"К сожалению, это подрывает доверие наших граждан к судебной системе и вселяет в людей чувство безнаказанности, — считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.. — Если такой приговор вынесли только потому, что фигурант — Широков, то это плохо. Ведь в уголовном кодексе нет отдельно статей для Широкова. А если суд реально счел возможным за удар ногой по лицу дать 100 часов работ, то завтра мы просто на каждом углу будем с вами смотреть, как одни бьют ногами по лицам других".

Как Харитонов и Яндиев сначала поссорились, а потом помирились

Еще одна эффектная драка произошла между бойцами ММА Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. Скандальный характер она приобрела потому, что произошла не в октагоне и по правилам, а в холле дворца спорта "Лужники". На видео, появившемся в сети 13 ноября, хорошо видно, что бойцы "пошли поговорить" в подтрибунку, но очень быстро перешли от слов к делу. Яндиев провел несколько ударов в лицо, а Харитонов сумел все эти удары эффектно принять и даже не потерял сознание.

Харитонов пошел в полицию и обвинил Яндиева не только в нападении, но еще и в долге, по разным источникам, от одного миллиона рублей до двух. После этого "Борода" даже попал в изолятор временного содержания. А когда вышел, записал очень странное обращение к Харитонову: "Тебе надо одуматься. Полечить свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти…".

Сначала Харитонов был не готов идти на примирение: "Никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее". И, по информации Telegram-канала Baza, даже написал второе заявление на Яндиева, обвинив того еще и в мошенничестве. Российский боец, в частности, говорил: "Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт".

Но уже на следующей неделе риторика обоих бойцов изменилась на 180 градусов. Сначала Яндиев помирился с бизнесменом Русланом Абдо, с которым вышел похожий конфликт в то же время, а чуть позже — и с самим Харитоновым. Бойцы на камеру пожали друг другу руки, извинились и отказались от взаимных претензий.

Хоккеисты разводятся

Еще один пласт околоспортивных скандалов — громкие разводы спортсменов. В 2020-м в эту рубрику попадали в основном хоккеисты.

Защитник клуба НХЛ " Оттава Сенаторз " и сборной России Никита Зайцев еще в прошлом году развелся с Маргаритой Готовцевой — дочкой бывшего издателя газеты "Спорт-Экспресс" Ивана Рубина. В браке у них родились две дочки. И если сам развод прошел более-менее безболезненно, то дальше развернулась серьезная борьба вокруг детей: Зайцев был не готов доверить воспитание своих дочерей бывшей супруге.

Районный Кунцевский суд, а далее и Мосгорсуд постановили, что дочки должны жить с мамой. Несмотря на это, в течение всего процесса дети находились у родителей Зайцева. В ноябре Второй кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда, а спустя пару недель Готовцева встретилась с бывшим мужем и подписала мировое соглашение, согласившись разделить время на общение с детьми "50 на 50". При этом пока Зайцев находится в Оттаве, реальный график встреч — "по договоренности", как выразилась у себя в Instagram сама Готовцева.

Еще один громкий развод "записал на свой счет" форвард ЦСКА Иван Телегин, прекративший в уходящем году официально оформленные отношения с популярной певицей Пелагеей. Пара распалась еще в 2019-м, и в декабре супруги согласовали, но не подписали мировое соглашение, где прописали и алименты, и время на свидания с дочкой Таисией, и раздел имущества.

Однако неожиданно сторона Пелагеи решила не подписывать мировое и начать судебный процесс, который в итоге растянулся на год и окончательно не завершен по сей день. Главное расхождение сторон — в совместно нажитом имуществе. Супруги во время брака приобрели большой дом, оформив его в ипотеку, 85-миллионную квартиру в Москве, несколько машин. Однако представители Пелагеи утверждают, что часть из этого принадлежит не самой певице, а ее маме, и совместно нажитым имуществом не является.

Сам процесс в Никулинском районном суде города Москвы получился неожиданно долгим и муторным. Повлиял и коронавирус: одно из заседаний было перенесено из-за того, что представители обеих сторон одновременно получили положительные тесты и не смогли явиться в суд.

Тем не менее, к концу года судья все-таки смогла вынести решение о разводе хоккеиста и певицы. Были прописаны алименты: Телегин будет перечислять 25% от своего дохода. При этом половина из этих денег, что по нынешнему контракту с ЦСКА составляет около миллиона рублей, будет идти напрямую Пелагее, а еще половина — на специальный счет, открытый на имя Таисии, которым девочка сможет воспользоваться после своего совершеннолетия.

Раздел имущества Телегина и Пелагеи был выделен в отдельное производство, и этот судебный процесс продолжится в 2021 году. Который, судя по всему, подарит нам у точно не меньше околоспортивных скандалов, чем год минувший.