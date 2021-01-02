«Байер» проиграл «Айнтрахту» со счетом 1-2

Франкфуртский "Айнтрахт" нанес поражение леверкузенскому "Байеру" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Субботняя встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 2:1. В составе "Айнтрахта" гол забил Амин Юнес (22-я минута). У "Байера" отличился Надием Амири (10), также автоголом отметился защитник леверкузенского клуба Эдмонд Тапсоба (54).
"Байер", потерпевший второе поражение в текущем сезоне, с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. "Айнтрахт" (20) идет на восьмой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Арминия" — "Боруссия" (Мёнхенгладбах) — 0:1,
"Вердер" — "Унион" — 0:2,
"Кельн" — "Аугсбург" — 0:1,
"Хоффенхайм" — "Фрайбург" — 1:3.