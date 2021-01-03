«А вспомни Португалию, — включился в разговор Серов. — Мы тогда сразу все поняли про российский футбол. К сожалению. Видимо, нет правильной конкурентной среды. Если они бухают, значит, они себя так чувствуют, что они настолько императоры, короли и прочее. В свободное время пусть бухают и делают, что хотят, но нужен результат. Мы просто не можем рассказать, кому мы сказали: «Вы что, охренели?!» Было такое. Мы были в шоке. Увидели, что люди нарушают режим. Мы там нормально сказали… С нами еще были серьезные товарищи. Они им сказали: «Вам *** (трындец), если еще и хреново сыграете». Ответ был такой: «А мы-то че? Мы стараемся».