«Ростов» не заинтересован в приобретении Кокорина

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Матч-центр
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

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3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
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Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

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Вердер
Вердер
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Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
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Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
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Тоттенхэм Хотспур
3 0
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

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Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
0 0
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
20:30
Гранада Гранада
3 января

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Боруссия Д
Боруссия Д
0 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

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Саутгемптон
Саутгемптон
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Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

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Боруссия М
Боруссия М
22:30
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9 января

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Севилья
Севилья
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
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17:30
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Аугсбург
Аугсбург
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Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта

Источник: «Ростов» не заинтересован в приобретении Кокорина из «Спартака» 

Спорт РИА Новости и ещё 14 1 час назад
«Ростов» не заинтересован в приобретении Кокорина
Фото: РИА Новости
Руководство футбольного клуба "Ростов" не заинтересовано в подписании форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Ранее СМИ сообщили о том, что "Спартак" хочет обменять своего 29-летнего форварда на полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник в клубе, "Ростов" не намерен приобретать Кокорина. Кроме того, норвежского легионера команда в будущем планирует продать в европейский клуб.
В нынешнем сезоне Матиас Норманн провел 14 игр, забил один гол и отдал две голевые передачи. Кокорин за 8 матчей в РПЛ забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Футбол , Матиас Норманн , Александр Кокорин , Спартак
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