«Ростов» не заинтересован в приобретении Кокорина

Руководство футбольного клуба "Ростов" не заинтересовано в подписании форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Ранее СМИ сообщили о том, что "Спартак" хочет обменять своего 29-летнего форварда на полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник в клубе, "Ростов" не намерен приобретать Кокорина. Кроме того, норвежского легионера команда в будущем планирует продать в европейский клуб.
В нынешнем сезоне Матиас Норманн провел 14 игр, забил один гол и отдал две голевые передачи. Кокорин за 8 матчей в РПЛ забил два гола и отдал одну результативную передачу.