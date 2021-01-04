Шевченко может сменить Лэмпарда в «Челси»

Как утверждает Le10 Sport , владелец клуба Роман Абрамович рассматривает кандидатуру украинского специалиста. В «Челси» не слишком довольны работой Лэмпарда, под руководством которого команда выдала неудачную серию.

Лондонцы проиграли четыре из шести последних матчей, в том числе «Манчестер Сити» в минувший уикенд, и опустились на восьмое место в таблице. Об отставке Лэмпарда может быть объявлено в ближайшее время.