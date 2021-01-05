Лучшая футболистка мира Марта обручилась с одноклубницей 

Лучшая футболистка мира Марта вскоре выйдет замуж за одноклубницу по «Орландо Прайд» Тони Дейон Прессли. Об этом пара объявила в социальных сетях.

— Это самая свежая глава в истории, которую мы пишем вместе, — написала Марта в Инстаграме и добавила порцию фото со спутницей, на которых видны обручальные кольца.

— Значит ли это, что мы заведем четвертую собаку? — ответила Дейон.

Марта и Дtйон встречаются с 2018 года и живут в Флориде с 2019 года. Бразильянка шесть раз становилась обладательницей приза лучшей футболистке мира.