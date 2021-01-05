Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жалко людей, страну, войну. Я прошел уже через одну войну (Срна имеет в виду военный конфликт, длившийся с марта 1991 года по ноябрь 1995-го на территории бывшей Социалистической Республики Хорватии, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии — прим. Sports.ru), это вторая. Верю до сих пор, что все будет хорошо. Но когда — никто ничего не знает.