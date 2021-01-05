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Срна о Донбассе: «Через одну войну я уже прошел, это вторая. Жалко людей, страну» 

Sports.ru 14 минут назад
Бывший капитан, а теперь директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высказался на тему войны на Донбассе.

«Это надо принять и с этим надо жить и пережить. Я не мог поверить, что мы больше не вернемся на «Донбасс Арену». Нам даже не разрешили там провести последний матч в чемпионате, вроде играли с «Зарей» в Чернигове (на самом деле в Черкассах — прим. Tribuna.com).

Выгнали из Донецка, даже не разрешили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и поехал. Думал, вернусь через пару месяцев, а прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся назад. Но это все жизнь.

Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жалко людей, страну, войну. Я прошел уже через одну войну (Срна имеет в виду военный конфликт, длившийся с марта 1991 года по ноябрь 1995-го на территории бывшей Социалистической Республики Хорватии, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии — прим. Sports.ru), это вторая. Верю до сих пор, что все будет хорошо. Но когда — никто ничего не знает.

Все ждем день, когда проснемся и кто-то скажет: «Все, возвращайтесь назад». Даже не представляю, какие эмоции будут. Но этого надо дождаться.

Мы даже не искали квартиру, потому что завтра все закончится. Проходит три месяца, ничего не заканчивается, у меня дома нет, я живу в гостинице. Было сложно, но у меня есть сильная жена, которая держит семью под контролем. Я продолжил заниматься футболом, а она искала школу, садик для детей», — приводит Tribuna.com слова Срны.

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Комментарии 2
Футбол , Видео , Sports.ru
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