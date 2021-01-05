Головин вошел в заявку «Монако» на матч впервые с августа

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку клуба на матч чемпионата Франции по футболу против "Лорьяна". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Матч 18-го тура "Лорьян" — "Монако" пройдет в среду.
Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче второго тура чемпионата Франции с "Мецем". С тех пор россиянин не выходил на поле.
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против "Реймса" (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.