«Человек, который занимается всеми моими европейскими делами, сильно помогает Головину. Головин приехал из Сибири в Москву и даже осознать не успел, где он. А тут вдруг Монако! Ну как разобраться? Столько смешных моментов…

Саня звонит этому человеку: «Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се…»

Игорь перезванивает в клуб: «Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!»

Те поражены: «Мы же ему чек дали!»

Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: «Сань, тебе бумажку какую-то давали?»

«Да вроде была какая-то. Я ее выкинул. Сейчас буду искать…»

Он даже не понял, что цена этой бумажки — 20 или 30 тысяч евро. Какая-то фитюлька. Да и хрен с ней! В ведро!

Смешного там много. Головин в Москве-то до конца не разобрался — а тут засовывают вообще на другой конец света. Все другое!

Мне кажется, ему в Монако не очень комфортно. Может, сейчас и пообвык, но первое время было видно — Головину не слишком хорошо. Слава богу, приехал с девушкой, и она взяла на себя житейские моменты», — цитирует Червиченко «СЭ».

Агент Головина в октябре прошлого года рассказал, что минувшим летом вел переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ».