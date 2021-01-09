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Футболист сборной России по ошибке выбросил около 2 млн рублей 

Sport24 и ещё 1 4 часа назад
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал курьезную историю о том, как футболист сборной России и «Монако» Александр Головин по ошибке выбросил около 2 млн рублей — 20 или 30 тысяч евро (от 1,8 до 2,7 млн рублей). Это случилось после перехода Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Человек, который занимается всеми моими европейскими делами, сильно помогает Головину. Головин приехал из Сибири в Москву и даже осознать не успел, где он. А тут вдруг Монако! Ну как разобраться? Столько смешных моментов…

Саня звонит этому человеку: «Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се…»
Игорь перезванивает в клуб: «Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!»
Те поражены: «Мы же ему чек дали!»
Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: «Сань, тебе бумажку какую-то давали?»

«Да вроде была какая-то. Я ее выкинул. Сейчас буду искать…»

Он даже не понял, что цена этой бумажки — 20 или 30 тысяч евро. Какая-то фитюлька. Да и хрен с ней! В ведро!
Смешного там много. Головин в Москве-то до конца не разобрался — а тут засовывают вообще на другой конец света. Все другое!

Мне кажется, ему в Монако не очень комфортно. Может, сейчас и пообвык, но первое время было видно — Головину не слишком хорошо. Слава богу, приехал с девушкой, и она взяла на себя житейские моменты», — цитирует Червиченко «СЭ».

Агент Головина в октябре прошлого года рассказал, что минувшим летом вел переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ».
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Комментарии 33
Футбол , Андрей Червиченко , Александр Головин , Спартак , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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