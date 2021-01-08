«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед игрой находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», — сказал Савин.
«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность.
Я бы им устроил тест, отправив их по окраинам всех областей. Их просто оплевали бы. Уважаю их прошлое, но они там просто сидят и нажимают на кнопки. Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата — это в России. Они же сидят там и принимают законы», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.
«Я думаю, что нужно смотреть шире: чего там в депутаты? Спортсменов-депутатов полно, нужно губернатором становиться, как Бату Хасиков. Да и вообще надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет. Есть же пример: Джордж Веа — президент Либерии, Дзюба тоже должен стремиться к максимуму. Может быть, через лет 35 он как Байден совершит политический рывок», — сказал голос русского биатлона в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.
«Артем Дзюба — политик? Нет, Дзюба уж точно не к нам. Это актер одной роли: «18+» формата TikTok».