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Почему Кокорин не сыграет с Мамаевым 

Экспресс газета 8 часов назад
Два закадычных друга Александр Кокорин и Павел Мамаев встретили Новый год в Объединенных Арабских Эмиратах.
Если бы бывшие узники Бутырки полетели туда вдвоем, это могло привести к очередным печальным последствиям. Но оба скандально известных футболиста находились под бдительным оком своих вторых половинок.
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова», сообщила у себя в Instagram, что отдыхает с мужем и детьми в Дубае. Компанию им составили Александр Кокорин, его гражданская жена Дарья Валитова и их сын Майкл. Этой дружной компанией они отправились в начале января в знаменитый парк аттракционов — Леголенд. Больше всех необычные аттракционы восхитили трехлетнего Майкла — малыш никак не хотел уходить оттуда. Мама пошла на хитрость, пообещав мальчику купить в кафе его любимое мороженое.
Заметим, что до этого Кокорин с женой провел больше недели на Мальдивах, хотя руководство «Спартака» потребовало от футболиста, чтобы во второй половине декабря он тренировался в Москве — восстанавливался после травмы. Но Александр уже оплатил поездку на острова. Если бы он остался в Москве, то потерял бы большие деньги. Кокорин предоставил в клуб медицинские справки от двух независимых экспертов, которые посчитали, что нагружать больную ногу в течение двух недель не рекомендуется. Форвард заверил спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, что даже в отпуске будет самостоятельно проводить восстановительные тренировки.
Между прочим, есть вариант, при котором Кокорин и Павел Мамаев окажутся скоро в одной команде. Это произойдет в том случае, если полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перейдет в «Спартак», а Александр Кокорин проследует в обратном направлении. Ряд СМИ уже написали, что такая сделка возможна. Однако, по нашим данным, «Ростов» не потянет контракт 29-летнего форварда. В «Спартаке» ему платят 3 млн евро в год. Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц может дать в три раза меньше.
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Комментарии
Футбол , Дмитрий Попов , Павел Мамаев , Дарья Валитова , Матиас Норманн , Алана Мамаева , Арташес Арутюнянц , Александр Кокорин , Спартак
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