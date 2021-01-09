Если бы бывшие узники Бутырки полетели туда вдвоем, это могло привести к очередным печальным последствиям. Но оба скандально известных футболиста находились под бдительным оком своих вторых половинок.

Алана Мамаева , жена полузащитника «Ростова», сообщила у себя в Instagram, что отдыхает с мужем и детьми в Дубае. Компанию им составили Александр Кокорин , его гражданская жена Дарья Валитова и их сын Майкл. Этой дружной компанией они отправились в начале января в знаменитый парк аттракционов — Леголенд. Больше всех необычные аттракционы восхитили трехлетнего Майкла — малыш никак не хотел уходить оттуда. Мама пошла на хитрость, пообещав мальчику купить в кафе его любимое мороженое.

Заметим, что до этого Кокорин с женой провел больше недели на Мальдивах, хотя руководство «Спартака» потребовало от футболиста, чтобы во второй половине декабря он тренировался в Москве — восстанавливался после травмы. Но Александр уже оплатил поездку на острова. Если бы он остался в Москве, то потерял бы большие деньги. Кокорин предоставил в клуб медицинские справки от двух независимых экспертов, которые посчитали, что нагружать больную ногу в течение двух недель не рекомендуется. Форвард заверил спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова , что даже в отпуске будет самостоятельно проводить восстановительные тренировки.