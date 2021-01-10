Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:0) оформил дубль. Таким образом, нападающий обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, утверждает Opta Sport.

По данным источника, в активе 33-летнего аргентинца 48 голов (37 — в ла лиге) со штрафного за сине-гранатовых. У 35 летнего португальца на один гол меньше (47 — всего, 32 — в серии A).

Ранее сообщалось, что Месси — единственный футболист в истории ла лиги, кто забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.