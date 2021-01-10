Футбольный комментатор и знаменитый болельщик петербургского «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал свое отстранение с федерального телеканала «Матч ТВ».
«Я спросил самого главного руководителя «Матч ТВ»: «А почему меня отстранили?» Слышу: «У нас другая тенденция». Не вписываюсь в их представления о современном репортаже», — заявил Орлов в интервью «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Орлов не комментировал футбольные матчи с декабря позапрошлого года, появляясь на телеканале «Матч ТВ» лишь в качестве гостя студии или эксперта по волейболу.