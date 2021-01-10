«Спартак» продлил контракты ветеранов Реброва и Ещенко

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб продлил контракты с вратарём Артёмом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.
«Клуб продлил ещё на год контракты с Артёмом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года, а Ещенко — с 2016-го. Оба в составе команды становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
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