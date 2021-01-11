Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх. Об этом сообщает Squawka. Гол в ворота "Сассуоло" в матче 17-го тура чемпионата Италии стал для 35-летнего португальца 759-м.

По данному показателю пятикратный обладатель приза "Золотой мяч" сравнялся с бывшим форвардом Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном. Напомним, что у трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле насчитано 757 голов.