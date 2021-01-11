Смородская не станет участвовать в выборах главы ФНЛ 

Бывший президент столичного футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская не примет участия в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом Смородская сообщила ТАСС.

В конце декабря 2020 года портал "РБ-Спорт" сообщил о том, что. Смородская выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФНЛ.

"Я никуда не выдвигаюсь. В связи с чем? Такое приняла решение. У меня есть для этого основания, о причинах говорить не стану", — сказала Смородская.

18 декабря бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в своем Telegram-канале сообщил о том, что он примет участие в выборах президента ФНЛ. 23 декабря и. о. главы лиги, ее исполнительный директор Иван Шабанов сообщил ТАСС о том, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы организации.

На вопрос о том, связано ли решение Смородской с тем, что в выборах будет участвовать бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус, собеседница агентства ответила: "Нет, это никак не связано".